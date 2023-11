Napoli agli ottavi se... le combinazioni

Gli azzurri hanno il destino nelle proprie mani. In caso di vittoria contro l'Union Berlino e contemporaneo ko del Braga a Madrid, alla squadra di Garcia basterebbe un punto nell'ultima giornata contro i portoghesi per raggiungere gli ottavi di finale, anche in caso di sconfitta il 29 novembre al Bernabeu

Vincere con l'Union Berlino per non rischiare all'ultima giornata contro il Braga. È il diktat del Napoli per centrare la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. In caso di vittoria al Maradona contro la formazione di Urs Fischer, reduce da dodici ko consecutivi, e contemporanea vittoria del Real Madrid contro il Braga (che qualificherebbe aritmeticamente i blancos agli ottavi) alla squadra di Rudi Garcia basterebbe poi un punto all'ultima giornata contro il Braga - qualora i portoghesi fossero ancora in corsa per gli ottavi - per qualificarsi al turno successivo, anche in caso di sconfitta il 29 novembre al Bernabeu con il Real Madrid. Il destino, dunque, è nelle mani degli azzurri che nella loro storia hanno superato la fase a gironi in quattro edizioni.