Inzaghi: "Soddisfatti ma dobbiamo continuare"

Per la terza volta durante il suo mandato all'Inter, Simone Inzaghi si qualifica alla fase a eliminazione diretta di Champions. Un risultato che inorgoglisce il tecnico nerazzurro: "Chiaramente c'è soddisfazione per questa qualificazione anticipata, era da tanto che non riusciva all'Inter, ci soddisfa tanto, migliora il ranking - dice - Abbiamo fatto una prova importante contro il Salisburgo che è una squadra giovane e corre, abbiamo concesso poco, poi quando sono calati abbiamo creato e siamo riusciti a vincere la partita".