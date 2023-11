Dopo la vittoria con il Salisburgo, Esteban Cambiasso ha analizzato negli studi di Sky Sport il motivo per cui adesso il club nerazzurro è appetibile per tanti calciatori forti: “L’Inter riesce a trasmettere tranquillità -le parole dell’argentino- I giocatori forti possono scegliere: Thuram aveva più offerte e ha scelto l’Inter, Pavard e Sommer pure”. Mentre Fabio Capello elogia l’allenatore: “Tutti all’Inter credono in Inzaghi e nelle sue decisioni”