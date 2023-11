Milan, in Champions riecco Giroud e Loftus-Cheek

Dopo la vittoria contro la Fiorentina il Milan ha iniziato la preparazione del match di Champions League contro il Borussia Dortmund che sarà decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale. In attacco torna Giroud, squalificato in campionato, a centrocampo riecco dal 1' Krunic e Loftus-Cheek (con Musah squalificato)

È tempo di ritorni in casa Milan: dopo i 3 punti e sorrisi dopo la vittoria contro la Fiorentina, è l’ora della Champions a San Siro e di Olivier Giroud in campo. Che contro il Dortmund tornerà dopo aver scontato la squalifica in campionato. Il Milan visto sabato non basterà. Lo sanno tutti in casa rossonera. Ma la vittoria ha restituito quantomeno quella serenità che mancava da tempo. Giroud a parte sarà più o meno copia e incolla dell’ultimo Milan. Non ci sara Musah contro il Dortmund che verrà sostituito da Krunic mentre Loftus-Cheek prenderà il posto di Pobega. Il Milan deve vincere per avvicinarsi agli ottavi: altri risultati non sarebbe nè utili nè contemplati.