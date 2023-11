All'andata ha deciso la partita di Glasgow con un gol nel recupero, domani all'Olimpico giocherà probabilmente titolare per l'assenza di Zaccagni. Alla vigilia di Lazio-Celtic, Pedro ha parlato in esclusiva a Sky Sport: "Non siamo in un bel momento, ma domani giochiamo una partita fondamentale per andare avanti nella competizione più prestigiosa"

Ha vinto la Champions da protagonista, ha deciso l'andata in Scozia, è l'uomo più esperto della Lazio e non può che essere lui a suonare la carica alla vigilia della partita più importante della stagione. Domani all'Olimpico, contro il Celtic, la squadra di Sarri può centrare la qualificazione agli ottavi e Pedro ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Non state affrontando un bel periodo. Come vi avvicinate a questa partita?

"Non siamo in un bel momento, ma è una competizione diversa e una partita fondamentale per andare avanti nella coppa più prestigiosa. Dobbiamo fare tutto con la testa lucida".

Lo scorso anno siete andati bene in campionato e male in Europa, quest'anno il contrario. Da cosa dipende?

"In campionato manca qualcosa, ma dobbiamo essere tranquilli e continuare a lavorare e pedalare forti e uniti per migliorare la classifica".

Che cosa vi manca in campionato?

"Dobbiamo tornare all'inizio, fare cose più basiche e metterci la voglia. Dobbiamo riprenderci velocemente".