Pioli: "Milan, facciamo come l'Italia di Sinner"

Obbligatorio vincere a San Siro, vigilia di Champions analizzata a Sky da Stefano Pioli: "L'avversario è forte e l'obiettivo importante. Sarà un passaggio da affrontare con la giusta mentalità". Sul ritorno di Giroud: "È una delle parti strutturali del Milan". E sulla partita a cui ispirarsi: "Come contro il Psg, serve fiducia e voglia di soffrire". Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

La svolta era arrivata a San Siro contro il Psg, ora il Milan ha bisogno di un altro scatto per raggiungere gli ottavi di Champions. Appuntamento martedì ancora in casa (diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW), stavolta col Borussia Dortmund che guida il girone a quota 7 punti. Due in meno per i rossoneri, terzi nell’equilibratissimo gruppo F, ma reduci dal 2-1 ai parigini e dall’importante vittoria nel weekend contro la Fiorentina. È la vigilia di una sfida fondamentale per il cammino in Europa: ne ha parlato Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport.

Servirà un gruppo come quello dell'Italia in Coppa Davis?

"Saremo tutti felici di vedere Sinner allo stadio. Il gruppo della Nazionale di tennis si percepiva, complimenti a tutti loro. Volandri ha creato un’empatia con tutti i partecipanti: significa che sei disposto a superare i limiti. È la situazione sulla quale noi lavoriamo, stando insieme e trovando soluzioni. Domani servirà una prestazione di squadra, di spirito. L’avversario è forte e l’obiettivo è importante".

È la partita che può cambiare la stagione?

"Tutte le partite possono esserlo. Il nostro obiettivo è quello di essere competitivi in campionato e in Europa. Domani sarà un passaggio importante, quasi decisivo, da affrontare con la giusta mentalità".

Torna Giroud: come si integra nel gruppo?

"Ho sempre dato molta importanza a come si comportano tutti i gruppi. È facile essere tutti uniti quando le cose vanno bene, meno nelle difficoltà. Apprezzo il comportamento dei miei giocatori e del mio club. Giroud? È una delle parti strutturali, grande giocatore e persona. Così ci si comporta nei momenti delicati".

Una partita modello a cui ispirarsi per domani?

"Sicuramente quella col Psg in casa in cui abbiamo fatto una partita di altissimo livello. Abbiamo avuto fiducia e voglia di soffrire, componenti che serviranno anche domani".

Come è stato il post partita di Camarda?

"Mi è piaciuto come i miei giocatori l’hanno accompagnato in questa sua prima esperienza. È stato un segnale di compattezza. Lui sta facendo quello che mi aspettavo: non sta cambiando nulla rispetto ai giorni precedenti. Dobbiamo essere bravi a mantenerlo così. A lui servirà pazienza e la facoltà di sbagliare per poter crescere".

Quando mancano i titolari non ci sono alternative dello stesso valore?

"Questo vale per tutte le squadre. Due o tre assenze possono essere sopperite, se arrivi a 5-6 può invece determinare. Noi abbiamo pagato situazioni in campionato, soprattutto nei secondi tempi, con un atteggiamento mentale sbagliato. Abbiamo commesso errori e ci stiamo lavorando".

Pioli in conferenza: "Il Borussia non conosce il San Siro della Champions" Davanti a giornalisti, l’allenatore rossonero è tornato sull’esempio del milanista Jannik Sinner: "Servirà non solo la sua grinta ma anche il talento, la qualità, la mentalità, il voler vincere ogni singolo punto". Sul fattore ambientale: "Noi conoscevamo il Muro Giallo, ma loro non conoscono il San Siro della Champions. Noi sì. Sono sicuro che ci aiuteranno anche domani sera i tifosi". Sui singoli: "Sabato sono rimasto contento di Chukwueze. Ha lavorato tantissimo per la squadra, si è fatto trovare nelle posizioni giuste. Ha avuto un inizio difficile anche per un infortunio. Ora secondo me sta bene. Forse più dentro il campo entra più nel vivo del gioco, ma dipende da come giocheremo e dalle combinazioni con Calabria. Loftus-Cheek? Era programmato che giocasse uno spezzone sabato. Non era al 100% prima del Psg, quindi...". E sulla richiesta alla squadra: "Voglio vedere mettere in campo tutto quello che ha. Servono energia e voglia di superare un ostacolo difficile mettendo in campo quel qualcosa in più. Sono sicuro che non mi deluderanno i miei giocatori". approfondimento Pioli: "Milan, facciamo come l'Italia di Sinner"