La Lazio si qualifica agli ottavi se...

Secondo posto in classifica con 7 punti, uno in meno dell'Atletico Madrid capolista, dopo quattro giornate nel girone E di Champions League: grazie alla vittoria interna con il Feyenoord nell'ultimo turno, le chance di qualificazione agli ottavi di finale per la Lazio sono buone. Essendo al momento seconda, la squadra di Sarri andrebbe avanti ovviamente vincendo le rimanenti due partite, in casa con il Celtic e in trasferta con l'Atletico, ma non solo. I biancocelesti saranno certamente qualificati conquistando 4 punti sui 6 a disposizione. Inoltre, qualora l'Atletico Madrid dovesse vincere contro il Feyenoord nel prossimo turno, alla Lazio basterebbe battere il Celtic in casa.