La squadra di Mazzarri si prepara ad affrontare un calendario fitto di impegni. Domani, 30 novembre, la sfida al Real Madrid, poi l'Inter e la Juventus. L'ultimo allenamento ha regalato all'allenatore toscano un Victor Osimhen in forma: dopo la mezz'ora giocata contro l'Atalanta, l'attaccante dovrebbe partire dall'inizio contro la squadra di Ancelotti. Da superare l'emergenza in difesa, per la gara Champions Juan Jesus potrebbe giocare da quarto di sinistra nella linea difensiva

NAPOLI, BILANCIO DA RECORD