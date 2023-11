L’obiettivo adesso è il primo posto. Arriva il Napoli che lei conosce bene, ma è il Napoli di Mazzarri: un ritorno anche in questo caso…

“Un ritorno sì. Sono contento che Mazzarri sia tornato a Napoli dove è molto amato, loro sono una squadra sempre pericolosa. È vero che il cambio di allenatore dà una motivazione supplementare, l’obiettivo nostro è fare una bella partita e cercare di chiudere al primo posto”



Quali sono le caratteristiche più importanti di Kvaratskhelia e Osimhen?

“Kvara è formidabile nell’uno contro uno e Osimhen è un attaccante completo: fortissimo di testa, nelle transizioni. Ovviamente di tutto questo ne abbiamo tenuto conto nella partita di andata e cerchiamo di tenerne conto anche nella partita di domani"



Non ci sarà Modric, ma ci sarà Rodrygo che sembra tornato quello dell’anno scorso, quello che fa vincere le partite di Champions. Dopo il gol col Braga l’ha ringraziata, dicendo « Ancelotti ha avuto fiducia in me quando non segnavo in nessun modo» ...

“Per gli attaccanti questo può succedere, ci sono momenti in cui fai più fatica a fare gol rispetto ad altri momenti. Lì è solo necessario avere pazienza, non perdere la fiducia nel talento di un grande giovane, un grande giocatore che ci sta aiutando”



Come gli ha trasmesso la sua calma? Un giocatore così giovane, decisivo, ritrovarsi 11 partite senza segnare…

“Come l’ho trasmesso? Lo fai giocare e si mette tranquillo. Magari si arrabbia quello che non gioca, però quello è un altro discorso…”



Brahim o Rodrygo? È tra loro la scelta?

“Brahim domani gioca perché doveva giocare la partita contro il Cadice ma ha avuto un problema intestinale. Ora sta bene e credo che le partite che ha giocato le ha fatte molto bene. Credo che domani può aiutarci”



È stato un bel momento per l’Italia: l’Europeo, Bagnaia che vince, l’Italia in Coppa Davis. Forza Italia anche da lontano?

“Bagnaia ha fatto un bel colpo perché contro gli spagnoli noi italiani abbiamo gioito. Sinner uguale, l’Italia agi Europei... quindi siamo forti”.