Sarataccia per André Onana. L'ex Inter si è reso protagonista di un nuovo errore nel match giocato in Turchia contro il Galatasaray. A colpire il portiere dei red devils è un ex amico, cioè quell'Hakim Ziyech con cui sfiorò una clamorosa finale di Champions nel 2019 con l'Ajax, peraltro entrambi agli ordini del suo attuale allenatore ten Hag. Ziyech lo aveva già beffato su punizione nel primo tempo, ma l'errore più grossolano arriva nella ripresa, quando un suo tiro-cross da fermo lo beffa, con Onana che finisce per mandarsi da solo il pallone nella propria porta. Con i 3 del Gala sale a 14 il conto delle reti subite dallo United nel girone di coppa, un nuovo record storico per il club (e c'è ancora l'ultima contro il Bayern da giocare…)