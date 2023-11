Dove vedere Real Madrid-Napoli

I numeri di Real Madrid e Napoli

Il Real Madrid non ha mai perso contro il Napoli nei precedenti cinque confronti europei (4 vittorie, un pareggio), vincendo tutte le tre partite di Champions League (due nel 2016-17 e quella della seconda giornata in questa stagione). Il Napoli ha perso entrambe le trasferte europee contro il Real Madrid: quella per 2-0, nel settembre 1987 in Coppa dei Campioni, e quella per 3-1 in Champions League, nel febbraio 2017. Il Real Madrid ha vinto 15 delle ultime 16 partite (una sconfitta) di Champions League contro squadre italiane, comprese le ultime nove consecutive: si tratta della serie più lunga in assoluto di vittorie di fila nella competizione da parte di una squadra contro avversarie italiane, nonché della serie più lunga di successi consecutivi del Real Madrid contro club di una singola nazione. Il Real Madrid ha vinto otto delle ultime nove partite casalinghe (un pari) di Champions League, tenendo la porta inviolata in quattro delle cinque più recenti disputate al Santiago Bernabéu. Dopo i successi in trasferta contro Sporting Braga e Union Berlino, rispettivamente alla prima e terza giornata, il Napoli potrebbe vincere tre gare esterne di fila per la prima volta in Champions League. Questa sarà la prima partita di Champions League del tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, dalla sconfitta per 4-1 subita alla guida dei partenopei contro il Chelsea agli ottavi di finale nel marzo 2012; quello di 11 anni e 260 giorni è il quinto intervallo di tempo più lungo tra una partita e la successiva per un allenatore nella storia della competizione. Le squadre guidate da Carlo Ancelotti hanno segnato in 43 partite casalinghe consecutive in Champions League: si tratta della serie più lunga in assoluto per un tecnico nella storia della competizione. L'ultima volta in cui una compagine allenata da Carlo Ancelotti è rimasta a secco di gol in un match interno nel torneo risale alla sconfitta per 1-0 del Chelsea contro il Manchester United nei quarti di finale dell'aprile 2011.