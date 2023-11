La decisione da parte della commissione arbitrale dopo l'errore in occasione del rigore che ha deciso la sfida del Parco dei Principi. Ricordiamo che Marciniak e Kwiatkowski sono stati arbitro e Var dell'ultima finale mondiale fra Argentina e Francia

Il Var che, durante il recupero di Paris-Newcastle, ha richiamato l'arbitro Marciniak in occasione del rigore che è valso il pareggio in extremis dei francesi, è stato rimosso dall'Uefa dalla designazione di stasera in Real Sociedad-Salisburgo.