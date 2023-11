Capello: "Con Mazzarri ritrovate vecchie certezze"

Napoli sconfitto a Madrid dal Real, ma sono arrivati segnali positivi come quelli dello scorso weekend contro l'Atalanta. Nel video il commento dello studio post partita Sky sui cambiamenti e le novità all'intero dei campioni d'Italia, dopo il cambio di allenatore. Per Fabio Capello: "Con Mazzarri sta tornando il Napoli dello scorso annno. I giocatori non avevano metabolizzato le richieste di Garcia". Secondo Paolo Condò: "Con nuova gestione i leader non sono più in discussione"

REAL MADRID-NAPOLI 4-2, HIGHLIGHTS