Menomale che arriva la Champions. Strano ma vero, la miglior terapia ai mali di stagione della Lazio. Una sorta di rifugio sicuro per i biancocelesti. Perché in Europa la squadra di Sarri riesce dove sta fallendo in campionato. Ha perso 10 punti in A da situazione di vantaggio, ne ha rimontati 4 in Champions, quelli che di fatto le hanno consegnato il pass per gli ottavi. Nelle 5 partite europee ha sempre trovato la via del gol, in A fa tanta fatica a vedere la porta e ha solo l'undicesimo attacco. La Champions però non può diventare un salva-stagione. Ecco perché, pur credendo nella complicata missione di vincere a Madrid e garantirsi un ottavo potenzialmente più morbido, un occhio alla sfida di domenica contro l'Inter Sarri lo darà.

Immobile può riposare, staffetta Zaccagni-Pedro

Nessuno stravolgimento, ma potrebbe riposare inizialmente Immobile. E non verranno forzati i recuperi di Romagnoli e Patric. Gestione anche per Zaccagni, che farà staffetta con Pedro. Il ritorno in campo, e al gol, di sabato a Verona su assist di Felipe Anderson è una delle poche note liete della settimana. Segnali, spiragli di luce per i due giocatori che più stanno mancando rispetto al top raggiunto nella passata stagione. E il contratto in scadenza del brasiliano, col rinnovo ancora in stand-by non c'entra. Non è esclusivamente colpa loro, ma Sarri ha assoluta necessità di ritrovarli nella loro versione migliore. Appena 3 reti in 2 gare fin qui, troppo poche. E quel primo gol in carriera in Champions che sognano entrambi, che darebbe un nuovo slancio alla loro stagione.