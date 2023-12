Le parole dell'allenatore al Napoli a Sky in vista dell'ultima del girone contro i portoghesi: "Servirà maggior attenzione alla fase difensiva, mi aspetto un progresso. Qualificati anche perdendo? Nessun calcolo, siamo una squadra che deve sempre fare il proprio gioco. Zanoli titolare? Era la prima opzione ma non è stato bene. Osimhen? Vedremo in che condizioni sarà". Partita martedì alle 21 in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Ultimo atto dei gironi. Il Napoli ospita al Maradona il Braga, con due (quasi tre) risultati a disposizione per il passaggio agli ottavi: una vittoria, un pari, o anche perdendo con un solo gol di scarto (le due squadre sarebbero perfettamente in parità per punti e scontri diretti ma risulterebbe decisivo il criterio della differenza reti globale). Ma dopo tre ko di fila Mazzarri non vuole fare calcoli e pensa solo al campo. Le sue parole a Sky e in conferenza alla vigilia di coppa.

È sereno? "Sono sereno perché vi ho rivisti dopo tanto tempo, ma se penso alla partita torno serio e concentrato per dare tutti gli input possibili ai ragazzi per fare una bella partita". Si è visto un buon gioco ma sono arrivati tre ko di fila, cosa bisognerà fare di diverso col Braga? "Servirà maggior attenzione alla fase difensiva, la squadra è corta, accompagna l'azione, si sono viste cose che mi sono piaciute. Ma serve stare più attenti ai meccanismi difensivi quando attacchiamo noi e quando ripartono gli altri. Su questo mi aspetto un progresso".

Per le combinazioni qualificazione avete margine, potete addirittura perdere con un gol di scarto… "Ecco, volevo che non lo diceste nemmeno che possiamo passare anche perdendo con un gol di scarto. Noi non siamo una squadra che può fare calcoli, ma una squadra che deve fare il proprio gioco, avere un po' più di equilibrio delle ultime gare e pensare solo a questo. Se dovessimo fare qualcosa di diverso faremmo solo una brutta partita". le combinazioni Cosa serve al Napoli per qualificarsi agli ottavi

Sulla fascia sinistra Zanoli ha una chance? "Zanoli non è stato bene fino ad oggi, altrimenti era il primo candidato a sostituire gli assenti. Oltretutto non allenandosi con continuità avrebbe solo trenta minuti di autonomia, è questo che ha fatto differenza. Vedremo se partirà dall'inizio lui, se così fosse sarei sicuro di doverlo cambiare. Oppure può entrare a partita in corso". C'è un problema sulle palle alte? "In quei pochi allenamenti che ho avuto a disposizione abbiamo lavorato solo su questo, e abbiamo fatto un buon allenamento. È chiaro che gli automatismi si acquisiscano col tempo. Con un giorno o due speriamo di vedere già qualcosa di positivo".

Come gestirà l'assenza di Osimhen che è in Africa per il possibile titolo di calciatore africano dell'anno? "Stamattina era un giorno quasi di scarico per tutti, domani tornerà, ci parlerò e vedremo se sarà in condizioni di partire dal 1'. Oltretutto tra poco ci sarà la Coppa d'Africa e dovremo farne a meno. Abbiamo due giocatori importanti come Raspadori e Simeone che hanno già dimostrato in passato di esserlo". Ci sono margini di miglioramento dal punto di vista fisico? "Queste valutazioni non voglio farle, per serietà verso chi mi ha preceduto. Io provo a risolvere i problemi da quando sono arrivato in poi. E qualcosa si è già visto, ma servono allenamenti sulle gambe per far sì che il mio preparatore sia efficace".

Mazzarri in conferenza: "Dobbiamo tornare solidi. E segnare da fuori" L'analisi dell'allenatore del Napoli è poi proseguita nella classica conferenza stampa pre gara: "Sarà fondamentale passare il turno, senza regalare nulla, e con solidità. La squadra ha dimostrato di saper giocare a calcio ma deve trovare l'equilibrio dell'anno scorso. Natan? Normale un momento di adattamento arrivando dal Brasile". Sui miglioramenti della squadra ribadisce: "Il primo punto da migliorare è la fase difensiva. Problemi sui trii? Non tiriamo poco ma stiamo tirando male, serve ritrovare il gol da fuori". Sui possibili problemi psicologici dopo tre ko: "Non temo la paura, ma un po' il colpo si accusa, ecco perché col Braga è fondamentale riacquisire certezze".

Juan Jesus: "Momento no ma siamo sereni, serve pazienza" A Sky ha parlato anche Juan Jesus alla vigilia della sfida di Champions: "E' un momento dove non ci gira bene, anche se stiamo giocando bene pur nelle sconfitte. Serve pazienza - è la sua analisi del momento della squadra -. Dobbiamo avere la serenità di pensare che siamo in crescita. Cosa sta mancando in difesa? La fase difensiva è una questione generale di squadra, dobbiamo essere consapevoli dei nostri errori, riflettere e far sì che non accadano più. Tre mesi fa eravamo campioni d'Italia e ora non possiamo pensare di non saper più giocare a calcio". Sempre sul tema sesto posto da campioni in carica: "Sicuramente gli avversari giocano col sangue agli occhi, è cambiato anche il loro atteggiamento verso di noi. Osimhen assente per il possibile titolo di calciatore africano dell'anno? Speriamo vinca e poi faccia tripletta".