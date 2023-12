Le parole di Diego Simeone a Sky alla vigilia di Atletico Madrid-Lazio: "Il primato nel gruppo è importante per la società, quella contro i biancocelesti sarà una partita dura. La Lazio sta facendo una buona Champions. Morata? E' cresciuto personalmente, per questo sta facendo questa stagione". E sul futuro: "So che un giorno tornerò ad allenare in Italia"

