Dove vedere Atletico Madrid-Lazio

Per la sesta giornata della Champions League, Lazio in campo stasera in casa dell'Atletico Madrid, partita da seguire in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

La sesta giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e su NOW, con la possibilità di seguire 15 partite per ogni turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

I numeri di Atletico Madrid e Lazio

Dopo aver perso la prima partita nelle competizioni europee contro la Lazio nel marzo 1998 in Coppa UEFA, l'Atletico Madrid è rimasto imbattuto nelle successive quattro gare contro i biancocelesti (2 vittorie, 2 pareggi), pareggiando 1-1 nella gara di andata di questa Champions League. La Lazio ha perso otto delle nove trasferte europee contro squadre spagnole (una vittoria), allo stesso tempo l’unico successo è arrivato contro l'Atletico Madrid in Coppa UEFA nel 1998: 1-0 con gol di Vladmir Jugovic. L'Atletico Madrid ha vinto entrambe le partite in casa in questa Champions League; l'ultima volta ha ottenuto tre successi nelle tre gare interne nella fase a gironi del torneo risale al 2018-19. La Lazio ha vinto solo due delle ultime 18 trasferte in Champions League (5 pari, 11 sconfitte), anche se una è stata in casa del Celtic in questa stagione. Non ottiene due successi esterni in una stagione del torneo dal 2000/01: contro Shakhtar Donetsk e Sparta Praga nella prima fase a gironi con Sven-Göran Eriksson. L'Atletico Madrid potrebbe chiudere in testa il proprio girone in Champions League per la prima volta dal 2016/17, dopo essere arrivato secondo in ciascuna delle precedenti quattro stagioni in cui si è qualificato (2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22). L'Atletico Madrid ha segnato 15 gol in cinque gare in questa Champions League, nessuna squadra ha fatto meglio nel torneo in corso. Inoltre la media di tre gol a partita è attualmente la più alta in una singola Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. La Lazio è arrivata prima nel girone di UEFA Champions League solo in un'occasione, nel 1999-2000 sotto la guida di Sven-Göran Eriksson (primo sia nella prima che nella seconda fase a gironi).