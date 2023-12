Dortmund-Psg 0-0, Barça sotto: le altre sfide LIVE

Si completa la fase a gironi della Champions League. Occhi puntati sul Signal Iduna Park dove si affrontano Dortmund e PSG, con il Milan spettatore interessato. L'altra sfida decisiva per gli ottavi è quella tra Porto e Shakhtar, tutto già deciso negli altri raggruppamenti. Nei match delle 18.45 vittoria per il Man. City a Belgrado: a segno i giovani Hamilton e Bobb, oltre a Phillips. Tutte le gare in diretta su 'Diretta Gol', su Sky Sport e in streaming su NOW

