Inter e Napoli agli ottavi di Champions: quanto vale la qualificazione

Per l'Inter e per il Napoli, la Champions League prosegue. In attesa dei sorteggi (in programma il 18 dicembre) che sveleranno gli accoppiamenti degli ottavi di finale, Calcio e Finanza ha raccolto i dati sui ricavi ottenuti dai due club dalla qualificazione

I criteri di Calcio e Finanza

Alla base dei ricavi c'è un bonus partecipazione, uguale per tutti, che porterà nelle casse delle società italiane 15,64 milioni di euro. A questi si aggiunge un ranking storico/decennale, un montepremi complessivo di 600,6 milioni di euro che viene suddiviso tra le società in base al piazzamento nella classifica data dalle prestazioni europee degli ultimi dieci anni. Per questa stagione, le stime di Calcio e Finanza si basano sui dati ufficiali della UEFA per il 2021/22. In quella stagione sono stati assegnati ai club italiani circa 34 milioni di euro di market pool. La cifra è da dividere in due parti: 17 milioni vengono assegnati in proporzione al piazzamento nella Serie A 2022/23. Per questo, il Napoli percepisce una somma più alta. Gli altri 17 milioni vengono invece suddivisi tra i club in base al numero di partite che giocheranno nella prossima Champions. Per ognuna delle italiane è stato ipotizzato lo scenario peggiore, per definire la cifra minima.