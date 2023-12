Con la sconfitta del Metropolitano contro l'Atletico la Lazio si è qualificata da seconda nel girone. Paolo Di Canio, presente negli studi Sky, ha commentato così il traguardo raggiunto dagli uomini di Sarri: "Non è un miracolo ma un un risultato importante per il club, giocare un ottavo di Champions porta prestigio. Ora vedremo chi incontrerà e come ne uscirà"

