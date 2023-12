Esordio da sogno per Micah Hamilton: dopo soli 19' segna la rete del vantaggio del Manchester City contro la Stella Rossa in Champions League. Per l'esterno classe 2003 è la prima apparizione in prima squadra e nel massimo campionato europeo. Cresciuto nelle giovanili dei Citizens, nel 2017 faceva il raccattapalle

Esordio da ricordare per Micah Hamilton del Manchester City schierato per la prima volta da Guardiola in Champions League: l'esterno classe 2003, infatti, va a segno dopo 19' contro la Stella Rossa al Maracanà di Belgrado. Dopo 5 assist in Premier League, arriva dunque anche la rete per il capitano dell'under 21 del City, che sei anni fa faceva il raccattapalle durante le partite della prima squadra.