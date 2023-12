Il Milan è fuori dalla Champions, ma ha scongiurato l'uscita dell'Europa, che sarebbe stata disastrosa per le casse del club. Adesso l'obiettivo è conquistare l'Europa League, trofeo che i rossoneri non hanno mai vinto e che potrebbe comunque garantire introiti interessanti, "limitando" le perdite. Ecco quanto ha incassato finora e quanto potrebbe ancora guadagnare



Fuori dalla Champions ma non dall'Europa. La vittoria contro il Newcastle non è bastata a superare il girone, complice il pari tra Borussia Dortmund e Psg, ma almeno ha garantito ai rossoneri il ripescaggio in Europa League, scongiurando soprattutto l'ipotesi peggiore, l'uscita dall'Europa, che avrebbe avuto pesanti conseguenze economiche. Proviamo dunque a calcolare quanto è costato al Milan l'addio alla Champions e quanto potrebbe guadagnare dall'Europa League, fermo restando che in parte si tratta ancora di stime e non tutti sono dati ufficiali.

Quanto ha guadagnato finora con la Champions Lo scorso anno i rossoneri raggiunsero la semifinale di Champions, perdendo poi nella doppia sfida contro l'Inter, e il cammino europeo 2022/23 ha portato nelle casse circa 127 milioni di euro (i dati ufficiali saranno comunicati dall'Uefa a febbraio), cifra che di sicuro il Milan non riuscirà a replicare in questa stagione, neanche se dovesse vincere l'Europa League. Iniziamo calcolando quanto dovrebbe aver incassato fin qui, con il suo cammino, ormai interrotto, nella Champions 2023/24. Sulla base dei dati di "Calcio e Finanza", la stima è di circa 46 milioni di euro, data dalla somma dei vari bonus garantiti e dei risultati ottenuti nel girone. Nello specifico: Bonus partecipazione: 15,64 milioni di euro;

Ranking storico: 19,3 milioni;

Bonus risultati: 7,46 milioni;

Market pool 1: 1,7 milioni;

Market pool 2: 2,3 milioni;

TOTALE: 46,4 milioni Una differenza con la passata stagione di circa 80 milioni di euro "persi" (o meglio, non guadagnati) con il precoce addio alla Champions (non considerando gli incassi al botteghino, che per ora ammonterebbero a quasi 19 milioni.

Quanto potrebbe fruttare l'Europa League Per cercare di limitare la perdita, i rossoneri devono concentrarsi dunque sul cammino in Europa League, considerando che un eventuale accesso alla finale potrebbe garantire un bel tesoretto. Quanto? Per averne un'idea possiamo basarci su quanto incassò la Roma nella passata stagione, arrivando fino alla finale poi persa contro il Siviglia (per il Milan alcune cifre, relative a ranking o market pool potrebbero variare leggermente).

Ranking storico : 3,96 milioni

: 3,96 milioni Market pool : 3,7 milioni circa

: 3,7 milioni circa Spareggi : 0,5 milioni

: 0,5 milioni Ottavi : 1,2 milioni

: 1,2 milioni Quarti : 1,8 milioni

: 1,8 milioni Semifinali : 2,8 milioni

: 2,8 milioni Finale : 4,6 milioni

: 4,6 milioni Bonus vittoria in finale : 4 milioni

: 4 milioni TOTALE: 22,56 milioni Aggiungendo anche 2,2 milioni relativi ai bonus risultati (per i giallorossi furono 6 vittorie e 2 pareggi), si raggiunge una cifra complessiva vicina ai 25 milioni di euro. A conti fatti, raggiungere almeno la finale di Europa League significherebbe per i rossoneri guadagnare circa 70 milioni da questa campagna europea (da "arrotondare" con i nuovi incassi al botteghino). Più di 50 in meno rispetto alla passata stagione conclusa in semifinale di Champions.



Il nuovo Mondiale per club A questo va aggiunta la mancata partecipazione al nuovo Mondiale per Club, al debutto nel giugno 2025 con 32 squadre ammesse alla fase finale. I criteri di qualificazione a questa nuova competizione devono ancora essere ufficializzati, ma si parla di 12 club europei partecipanti di cui due italiani: l'Inter è praticamente sicura di esserci, il Milan è virtualmente tagliato fuori dopo l'eliminazione nella fase a gironi. Dicendo addio ad altri 45 milioni di euro (stima della quota per partecipante, partendo da un montepremi ufficioso della competizione attorno ai 2,5 miliardi).