Uefa, la divisione dei ricavi ai club fino al 2027

Il Comitato Esecutivo dell'Uefa riunito a Parigi ha approvato la Strategia Uefa 2024-30, all’interno della quale c’è anche la ripartizione dei compensi fino al 2027: per i prossimi tre anni, il tesoretto a disposizione è di 4.4 miliardi di euro, l'importo totale disponibile per i club supera i 3.3 miliardi, la maggior parte dei quali andranno ai club che si qualificheranno per la Champions League (quasi 2.5)

