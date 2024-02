Youth League, Inter eliminata dall'Olympiacos

L' Inter è fuori dalla Youth League . Ad eliminarla nel playoff per accedere agli ottavi di finale è stato l' Olympiacos , che in Grecia ha vinto 6-5 dopo i calci di rigore. Durante i 90 minuti regolamentari il match è rimasto sullo 0-0 anche dopo il 73' quando i padroni di casa sono rimasti in 10 uomini per l'espulsione di Papakanellos. Decisivo l'errore dal dischetto di Cocchi nel primo rigore ad oltranza

Finisce l'avventura in Youth League dell'Inter di Christian Chivu. Nel playoff per accedere agli ottavi di finale i nerazzurri sono stati battuti ai calci di rigore ad Atene dall'Olympiacos per 6-5. Il match si era chiuso sullo 0-0 con i padroni di casa ridotti in 10 uomini dal 73' per l'espulsione di Papakanellos. Dal dischetto i nerazzurri hanno fallito solamente a oltranza con Cocchi, mentre Stankovic, Di Maggio, Owusu, Stante e Sarr erano stati perfetti, segnando il proprio rigore