Parken, il piccolo Anfield di Copenaghen

Le luci si spengono, la magia si accende. Con un po’ di immaginazione, potremmo dire - This is Parken - lo stadio più caldo di Scandinavia non così diverso da Anfield. Qui qualcuno ha parlato di miracoli, ma forse il termine più appropriato è idee. La maglia è il foglio bianco su cui il club progetta l’homemade più sostenibile del calcio europeo. Prendete l’allenatore, Jacob Neestrup, 35 anni e una carriera da calciatore stroncata al 2’ del suo debutto. A 25 anni era già allenatore dell’Under17. Perché qui funziona cosi. La carta d’identità serve solo per andare in trasferta. Brilla l’armonia tra creatività e visione. Il club da 12 anni collabora con 50 piccole squadre danesi per seguire lo sviluppo di 33.000 ragazzi all anno. I più bravi hanno un futuro al Parken. Forti e sostenibili, come richiede l’Europa. Una qualificazione conquistata esorcizzando i diavoli Rossi di Manchester e sporcando la fedina immacolata del Bayern. Adesso i campioni. E poco importa che alcuni non ci credono. L’importante è la corsa e qui tutto è ormai pronto. Il Parken giochi della Champions sta per riaprire.