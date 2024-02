Dove vedere Copenhagen-Manchester City

La partita tra Copenhagen e Manchester City, valida per l'andata degli Ottavi di Finale di Champions League, si gioca oggi, martedì 13 febbraio alle ore 21 live su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca di Nicola Roggero, a bordocampo Filippo Benincampi. Diretta Gol con Federico Zancan. La giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e su NOW, con la possibilità di seguire le partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Da non perdere inoltre gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news.

I numeri di Copenhagen e Man City

Il Copenhagen non ha mai vinto in quattro precedenti contro il Manchester City (2 pareggi, 2 sconfitte), pareggiando entrambe le partite casalinghe contro i Citizens (2-2 nella Coppa UEFA 2008-2009 e 0-0 nella Champions League della scorsa stagione). Il Manchester City non ha mai vinto in trasferta contro squadre danesi nelle principali competizioni europee, pareggiando con il Copenhagen nel 2009 (Coppa UEFA) e nel 2022 (Champions League) e perdendo contro l'Aalborg nel 2009 (Coppa UEFA). Considerando invece anche i turni di qualificazione, ha vinto 1-0 in casa del Midtjylland nei playoff della Coppa UEFA 2008-2009. Le squadre danesi hanno perso tutte e tre le partite casalinghe di Coppa dei Campioni/Champions League contro i campioni d'Europa in carica, con un punteggio complessivo di 12-0: Køge - Bayern Monaco 0-5 nel 1976, Aalborg - Manchester United 0-3 nel 2008 e Nordsjælland - Chelsea 0-4 nel 2012. Questa è solo la seconda volta che il Copenhagen ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League: in precedenza è stato eliminato dal Chelsea negli ottavi di finale nel 2010-11 (0-2 in casa, 0-0 in trasferta). Il Manchester City ha vinto le ultime otto partite di Champions League, la serie più lunga per una squadra inglese nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. L'ultima squadra che ha registrato una striscia di successi più lunga nel torneo è stata il Bayern Monaco tra il 2019 e il 2020 (15). Nonostante abbia sollevato il trofeo la scorsa stagione, il Manchester City non ha vinto nessuna delle ultime cinque trasferte nella fase a eliminazione diretta della Champions League (4 pari, una sconfitta); l’ultimo successo fuori casa in questa fase risale al 5-0 agli ottavi di finale contro lo Sporting nel 2021-22.