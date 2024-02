Ritorna la Champions per la Lazio che affronterà il Bayern Monaco negli ottavi di finale. Dubbi in tutti i reparti per Sarri in vista della gara di andata all'Olimpico, con Isaksen favorito per completare il tridente offensivo. Dier o Upamecano in difesa per Tuchel, che si affida in attacco a Kane: ecco le probabili formazioni

