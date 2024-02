Brahim Diaz: "Gol per Bellingham, Milan nel cuore"

Un'altra grande prestazione e un gol che regala al Real Madrid un'ipoteca sul passaggio ai quarti di finale. Brahim Diaz continua anche a Lipsia il suo momento d'oro e a fine partita parla con affetto del Milan e dei suoi ex compagni: "Devo ringraziare il Milan, è stato un step cruciale per me. Lo seguo e lo seguirò sempre, parlo più con Theo Hernandez che con la mia ragazza. Ho esultato come Bellingham, questa rete è per lui"

