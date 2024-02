Dove vedere Psg-Real Sociedad

La partita tra Paris e Real Sociedad, valida per l'andata degli Ottavi di Finale di Champions League, si gioca oggi, mercoledì 14 febbraio alle ore 21 live su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Paolo Ciarravano, a bordocampo Giovanni Guardalà. Da non perdere inoltre gli approfondimenti pre, dalle ore 20 , e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.

I numeri di PSG- Real Sociedad

Questa sarà la prima gara ufficiale in assoluto tra Paris Saint-Germain e Real Sociedad. La squadra francese è stata eliminata in cinque delle ultime sei occasioni in cui ha affrontato una squadra spagnola negli ottavi di finale di Champions League, eliminando il Barcellona nell'altra occasione (ottavi di finale dell’edizione 2020/21). La Real Sociedad ha perso tre dei sei incontri contro avversarie francesi in tutte le competizioni (2 vittorie, un pari). La squadra basca ha perso entrambe le partite giocate in Champions League, perdendo 1-0 le gare degli ottavi di finale contro il Lione nel 2003/04. Dopo aver raggiunto la finale nel 2020 e la semifinale nel 2021, il Paris Saint-Germain è stato eliminato agli ottavi di finale nelle ultime due edizioni della Champions League. L’ultima occasione in cui il Real Sociedad ha giocato una gara nella fase a eliminazione diretta della Champions League risale all’edizione 2003/04, quando perse per 1-0 in entrambe le gare degli ottavi di finale contro un’altra squadra francese, il Lione. Il PSG non è riuscito a vincere nessuna delle ultime tre partite nella fase a gironi di questo torneo (2 pareggi, una sconfitta). La Real Sociedad è rimasta imbattuta nella fase a gironi della Champions League in corso, collezionando tre vittorie e tre pareggi. La squadra spagnola è quella che ha mantenuto la porta inviolata (quattro), ha subito meno gol (due) e ha subito meno tiri in porta (12) di qualsiasi altra squadra nella fase a gironi di questo torneo. Kylian Mbappé ha segnato 43 gol in 67 presenze in Champions League. Se dovesse segnare in questa sfida, l’attaccante del Paris Saint-Germain supererebbe Raúl (43) per il maggior numero di reti realizzate a età pari o inferiore a 25 anni nella competizione, meno solo di Lionel Messi (59).