"Non pensiamo sia impossibile" aveva detto nella conferenza di vigilia. E così l'impossibile si è trasformato in possibile: la Lazio vince 1-0 contro il Bayern (che non perdeva l'andata di un ottavo di Champions da 11 stagioni) e si regala una grande notte in Europa, con la bilancia della qualificazione che adesso pende dalla parte dei biancocelesti in attesa del ritorno in Germania, in programma il 5 marzo. "È stata la vittoria dell'applicazione, dei momenti di sofferenza: una partita da cui esci con la soddisfazione di avere vinto contro una delle migliori squadre d'Europa ma col rammarico perché il risultato poteva essere nel finale più largo - ha detto Sarri nel post partita ad Amazon Prime -. Mi è piaciuta la compattezza della squadra, lo spirito di tutti. Ci siamo mossi tutta la partita con un cervello solo e questo è importante. Poi che ci fossero dei momenti di sofferenza lo sapevamo da prima, sapevamo che c'erano anche delle opportunità e una l'abbiamo presa. Negli ultimi 15-20 minuti abbiamo pensato più a portare a casa la vittoria che a cercare un risultato più ampio". E a proposito della preparazione tattica della partita ha aggiunto: "Avevamo deciso di abbassare un po' la linea di pressione e loro a volte ci hanno abbassato anche oltre quello che pensavamo, ma non allungare il campo era una scelta concordata a inizio partita".