Vigilia di Champions carica di ricordi per Diego Simeone , che con il suo Atletico Madrid arriva a San Siro per affrontare l'Inter nell’andata degli ottavi di finale (ritorno previsto il 13 marzo al Wanda Metropolitano). Ai microfoni di Sky Sport , il Cholo ha anticipato i temi della sfida (match in diretta martedì 20 febbraio alle 21 su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).

"Inter al livello del Real"

"L'Inter è tra le quattro o cinque migliori squadre in Europa e lo sta dimostrando in campionato, come in Champions l’anno scorso. Mi piace tanto come gioca”, conferma Simeone nella conferenza stampa della vigilia. Cavandosela con una battuta quando gli si chiede chi toglierebbe ai nerazzurri: “Toglierei i portieri, così sarebbe un vantaggio”, risponde ridendo, anche se è chiaro che, da ex centrocampista, la mediana dell’Inter non l’abbia lasciato indifferente: “Sono tre giocatori che possono giocare in diversi ruoli, che possono cambiare posizione, che arrivano in area molto bene, che tirano bene da fuori area”, dice su Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella. Per Lautaro, invece, che prima di arrivare all’Inter fu a un passo dall’Atletico, non ci sono rimpianti: “Ha scelto un altro cammino molto buono per tutto ciò che gli sta succedendo e da argentino sono contento. Nessun rimpianto. Ma c'è anche qualche altro all'Inter che poteva venire da noi..”. “Se sarà la partita più importante della stagione? Abbiamo anche affrontato il Real Madrid, il livello sarà quello delle ultime partite”, continua, senza svelare però nulla sulla formazione. “Llorente? Ha caratteristiche diverse dagli altri che abbiamo. Non è un attaccante puro come gli altri. Vedremo domani…”.