Per l'andata di Champions contro l'Atletico, Simone inzaghi sceglie i titolarissimi: in difesa De Vrij sostituirà ancora l'infortunato Acerbi, a centrocampo ci si affida al solito Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan a supportarlo, e Darmian-Dimarco sugli esteni. Davanti confermata la Thu-La. Morata si è allenato in gruppo e sarà convocato da Simeone, ma andrà in panchina

CHAMPIONS, INTER-ATLETICO: L'INZAGHISMO SFIDA IL CHOLISMO