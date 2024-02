Il nuovo allenatore del Napoli è soddisfatto della reazione e del carattere dimostrato dai suoi contro il Barcellona: "Ho visto giocatori che non ci stavano a perdere. Abbiamo reagito e questa è una dote fondamentale. Il Maradona è una risorsa per noi. Ma c'è ancora tanto da lavorare...". Sul cambio di Kvaratskhelia: "Non guardo i nomi, resta in campo chi sta facendo bene"

Finisce con un ottimo pareggio contro il Barcellona la prima da allenatore del Napoli di Francesco Calzona , che dei suoi può apprezzare soprattutto la reazione avuta dopo la prima mezz'ora di sbandamento, in balia del Barcellona, e dopo il gol subito al 60'. "Abbiamo tanto da lavorare, ma ho fatto i complimenti alla squadra perché ha ritrovato la voglia di lottare e fatto un buon secondo tempo", commenta il nuovo allenatore del Napoli al termine della partita. "Il risultato di parità è importante perché ci tiene in corsa, la prestazione mi soddisfa perché nel momento di sofferenza non siamo capitolati. A livello tecnico dobbiamo fare dei passi avanti : siamo andati in difficoltà perché non c'era pressione avanti e abbiamo concesso troppe palle tra le linee. Dobbiamo migliorare la fase difensiva". "Se mi sono emozionato ? Sì, quando ho sentito la musica della Champions, ma per fortuna è durata pochissimo perché riesco a essere abbastanza freddo. E poi vedere un Maradona così è una risorsa per il futuro per noi. Abbiamo sofferto per i primi 30’ e non ho sentito un fischio ".

"Grande reazione, è una dote fondamentale"

Tornando agli aspetti che ha apprezzato di più, Calzona evidenzia lo spirito del suo Napoli: "Potevamo anche vincerla nel finale ed è un segnale importante perché di solito nei finali c'è una sorta di calo. Mi è piaciuto molto lo spirito della squadra, ho visto calciatori che hanno dato l'anima e non ci stavano a perdere la partita contro un avversario forte. Nella prima mezz'ora abbiamo sofferto tanto, ma poi abbiamo reagito e questa dote è fondamentale e mi rende soddisfatto. Cosa non mi è piaciuto? Molto disordine in campo, ma posso capirlo: in due giorni non si possono fare miracoli". Infine, mette subito le cose in chiaro dopo aver sostituito Kvaratskhelia (uscito piuttosto scontento) e Osimhen, subito dopo il gol: "Se ho avuto ripensamenti dopo il gol di Osimhen? No, assolutamente: lo volevo levare anche prima ma per un discorso tattico l’ho fatto dopo. Anche perché Simeone è entrato bene. Sono molto contento di chi è subentrato, ha dato linfa alla squadra. Il cambio di Kvara? In campo tengo i giocatori che fanno bene, non penso al nome. Politano ha fatto partita strepitosa. Chi sta bene e sta facendo bene resta in campo. Kvara è un top player e ci darà una grossa mano come ha fatto l’anno scorso".