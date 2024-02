Andata degli Ottavi di Finale di Champions League per il Napoli che gioca in casa contro il Barcellona, stasera, mercoledì 21 febbraio, con calcio d'inizio alle 21: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime

La partita tra il Napoli e il Barcellona valida per l'andata degli Ottavi di Finale di Champions League, si gioca oggi, mercoledì 21 febbraio, alle ore 21 . Sarà possibile vederla attraverso l' App Prime Video di Amazon , disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime . Da non perdere gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Fabio Quagliarella. Mario Giunta per le news.

I numeri di Napoli e Barcellona

Il Napoli non ha mai vinto una partita contro il Barcellona nella principale competizione europea (2 pareggi, 2 sconfitte); l’ultimo incrocio tra le due squadre risale agli ottavi di finale della Champions League 2019/20 quando i blaugrana si imposero con il punteggio complessivo di 4-2. Il Barcellona si è imposto per 4-2 nell’ultimo confronto con il Napoli, nei playoff dell’Europa League 2021/22. Nessuna formazione ha realizzato più reti in trasferta contro la squadra partenopea in un singolo match in competizioni europee (vittoria 4-2 anche per il Manchester City, nel novembre 2017). Il Barcellona è rimasto senza successi nelle ultime tre partite giocate contro squadre italiane in Champions League (un pari, 2 sconfitte), registrando tante sconfitte quante quelle registrate nelle precedenti 19 gare contro questo tipo di avversarie nella competizione (11 vittorie, 6 pari, 2 sconfitte). Il Barcellona ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte nella fase a eliminazione diretta della Champions League (4 pari, 5 sconfitte), contro il Manchester United nell’aprile 2019 (1-0). La squadra blaugrana ha realizzato solo quattro gol in questi 10 incontri, non riuscendo a segnare in sei di questi.