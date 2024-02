Nel video il commento di Fabio Capello dopo l'1-1 negli ottavi di andata di Champions League al 'Maradona': "Ho visto un Napoli insicuro, come se non giocassero nel loro stadio. Poi però gli ultimi 20 minuti mi sono piaciuti". Paolo Condò: "48 ore non potevano bastare a Calzona. Ora avrà a disposizione 3 settimane per preparare la sfida di ritorno. Un tempo congruo"

