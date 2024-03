Lazio, c'è il Bayern: sarrismo versione light

Dopo la sconfitta contro il Milan, la Lazio pensa alla prossima partita di Champions League contro il Bayern Monaco. La prestazione dell'andata deve essere fonte d'ispirazione soprattutto per il lavoro svolto in fase difensiva. Un aspetto che influenzerà anche le scelte di Sarri

Switchare sulla modalità Champions e ispirarsi al modello Bayern, inteso come gara d'andata da ricordare e provare a replicare. Sarri sa bene che le partite perfette spesso nascono prima di scendere in campo. Si vincono mentalmente prima ancora che tatticamente. E in Champions la leggerezza e la lucidità di pensiero dei biancocelesti sono state le armi più efficaci per arrivare a sognare i quarti. Ecco perché non vuole correre il rischio che i veleni e le tensioni post Milan possano incidere. Sta cercando di isolare la squadra, sperando che la rabbia si trasformi in energia positiva.