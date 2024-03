Immobile: "Gara importante per noi e per il club"

Il capitano biancoceleste ha presentato la gara di ritorno degli ottavi di Champions su Sky Sport: "Siamo felici del percorso che abbiamo fatto in Europa, dobbiamo esserne orgogliosi e questo ci deve dare una spinta in più. Dobbiamo avere lo stesso rispetto e lo stesso 'timore' avuto all'andata, sappiamo che dovremo giocare la nostra gara senza farci influenzare dall'ambiente che avremo intorno. Scorie dopo il Milan? Giusto arrabbiarsi, ma rimane lì"

Un suo gol su calcio di rigore ha deciso la gara di andata all'Olimpico e martedì sera Ciro Immobile proverà a ripetersi in casa del Bayern Monaco per consentire alla sua squadra di ottenere l'accesso ai quarti di finale di Champions League . L'attaccante della Lazio alla vigilia del match ha espresso le sue sensazioni su Sky Sport.

De Ligt ha detto che ogni tuo tiro in porta è un gol. In Champions League bene o male la media è quella...

"Siamo riusciti a fare un bel percorso in Europa, siamo felici di quello che abbiamo fatto nonostante la Lazio non sia una squadra che partecipa sempre a questa competizione. Quello che abbiamo fatto ci rende orgogliosi e ci deve dare una carica in più per domani. Ringrazio de Ligt, ha giocato in Italia e magari mi conosce un po': quando un collega esprime belle parole nei tuoi confronti fa sempre piacere".

Prima dell'andata ci avevi detto che avreste vissuto questa sfida con leggerezza. Dopo la gara dell'Olimpico la vivete anche con la consapevolezza che non è più una missione impossibile, per quanto resti difficile?

"Dobbiamo avere lo stesso rispetto e lo stesso 'timore' positivo avuto all'andata. Avremo questo piccolo vantaggio dell'1-0 ma sappiamo che dobbiamo fare la nostra partita senza farci trasportare dall'ambiente caldo che avremo intorno".

Avete resettato completamente rispetto a quello che è successo venerdì contro il Milan o quella gara può lasciare il segno?

"Non deve mai succedere. Giusto arrabbiarsi ma rimane lì. Questa partita è importante per noi, per il club, per la storia e buttare così energie per cose passate non sarebbe positivo".

Come vivete questo appuntamento con la storia?

"La responsabilità di poter scrivere un qualcosa di storico non deve mai essere un peso ma una carica in più per portare ai massimi livelli le tue energie e la tua voglia di vincere".