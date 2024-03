Il calendario e gli orari della Champions League

Torna la Champions League, tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo, prosegue la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, con la prima tranche del ritorno degli ottavi di finale, live su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte martedì con due match e tra le protagoniste ci sarà anche la Lazio, che a Monaco, in casa dei tedeschi del Bayern, proverà a difendere l’1-0 dell’andata. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alla stessa ora in campo anche gli spagnoli della Real Sociedad e i francesi del Paris Saint Germain, live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. All’andata, 2-0 per i transalpini. Mercoledì alle 21.00 sarà la volta della sfida tra gli inglesi del Manchester City e i danesi del Copenaghen, con i “Citizens” che partono dal 3-1 a loro favore di due settimane fa. Match live su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alla stessa ora in campo anche gli spagnoli del Real Madrid e i tedeschi del Lipsia, all’andata vittoria degli iberici per 1-0. L’incontro sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.