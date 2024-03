Barcellona, infortuni seri per Pedri e de Jong

I due centrocampisti sono stati costretti a uscire dal campo nel corso del primo tempo contro l'Athletic Club: lesione al retto femorale per Pedri, mentre de Jong ha rimediato una distorsione del legamento laterale della caviglia. Entrambi, a meno di recuperi lampo, non saranno a disposizione per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli in programma il 12 marzo

