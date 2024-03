Sarri: "C'era il vero Bayern, il divario c'è"

Non è un Maurizio Sarri amareggiato al termine del ko contro la Lazio ma certamente consapevole della superiorità tecnica del Bayern: "Fino al secondo gol abbiamo giocato su buoni livelli, stasera era il Bayern vero, ci sta per queste squadre in questa manifestazione, eravamo riusciti a stare bene in gara, abbiamo avuto la chance per segnare - spiega - L'1-0 non ci aveva tolto le speranze, il secondo gol ci ha fatto rientrare negli spogliati con la delusione e poca convinzione di poterla rimettere a posto". Un pensiero all'andata dove forse si poteva segnare qualche gol in più: "L'andata? Sì il pensiero c'è stato per non aver segnato di più a Roma, poteva essere un'altra storia però c'è da dire che il divario tecnico c'è". In Europa sembra esserci un'altro ritmo rispetto al campionato italiano: "Un'altra intensità dipende dal fatto che la qualità degli altri è alta, cambio modulo? Neanche per sogno - conclude - Il bilancio è positivo comunque. Tornare in Champions? Siamo ai limiti in campionato, Champions e Coppa Italia bene, ora vediamo di concentrarci sul campionato e provare a risalire".