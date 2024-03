Durante il discorso motivazionale ai suoi calciatori, in occasione del match di ritorno di ottavi di finale tra Bayern e Lazio, l’allenatore tedesco ha dato un calcio ad una porta che gli è costato la frattura all’alluce: "Sono stato felice di fare questo sacrificio", ha detto dopo il 3-0 ai biancocelesti e la qualificazione

"Il discorso motivazionale prima della partita mi è costato l'alluce". Queste le parole di Thomas Tuchel che rivela come nel pre-partita di Bayern Monaco-Lazio, la foga l’abbia portato a dare un calcio ad una porta talmente forte da causargli un infortunio. Un eccesso di impeto che gli ha procurato la probabile frattura al dito di un piede ma che evidentemente ha motivato a dovere i suoi ragazzi vista la vittoria per 3-0 e la qualificazione ai quarti dopo la sconfitta dell’andata all’Olimpico per 1-0.