Dove vedere Real Madrid-Lipsia

La partita tra il Real Madrid e il Lipsia valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si gioca oggi, mercoledì 6 marzo , alle ore 21. Sarà possibile vederla attraverso l' App Prime Video di Amazo n, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime.

I numeri di Real Madrid e Lipsia

Il Real Madrid ha vinto due delle tre partite contro il Lipsia in Champions League (una sconfitta), mentre l’unico precedente al Santiago Bernabeu è terminato 2-0 per gli spagnoli (fase a gironi nel 2022/23). Questa sarà la terza trasferta per il Lipsia contro una squadra spagnola nelle competizioni europee, dopo essere stati sconfitti nella più recente (2-0 contro il Real Madrid), la formazione tedesca aveva vinto contro la Real Sociedad nei play-off di Europa League nel 2021/22 (3-1). Il Real Madrid non ha superato il turno solo in una degli ultimi doppi confronti in Champions League dopo aver vinto la gara di andata, contro l’Ajax nel 2018/19 agli ottavi di finale (successo per 2-1 in trasferta all’andata e sconfitta per 4-1 al ritorno in casa). Il Lipsia non ha vinto nessuna delle ultime sei partite ad eliminazione diretta in Champions League (1 pari, 5 sconfitte), non segnando in cinque di queste sei. Il club tedesco è stato eliminato nelle ultime due occasioni in cui non ha vinto la gara di andata della fase a eliminazione diretta nel torneo, entrambe agli ottavi di finale (contro il Liverpool nel 2020-21 e Manchester City nel 2022-23). Il Real Madrid ha vinto tutte le sette partite in questa Champions League, e in caso di successo contro il Lipsia, registrerebbe la propria più lunga serie di vittorie consecutive in una singola edizione del torneo (sette anche nel 2014/15 con Carlo Ancelotti).