Il Napoli sta ritrovando il gioco e le certezze con l'arrivo di Calzona e il ritorno ad alti livelli di Kvaratskhelia. Ora l'impegno di martedì in Champions contro il Barcellona in Spagna, snodo decisivo della stagione. Rrahmani torna in difesa al fianco di Juan Jesus. Recupera anche Traorè che ritrova il posto a centrocampo. In attaccato Politano sarà titolare nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Out invece Cajuste

