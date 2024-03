Calzona recupera Rrahmani, rimasto a riposo contro il Torino. Traoré torna titolare, Olivera favorito su Mario Rui. In attacco Politano e Kvara insieme a Osimhen. Tanti assenti per Xavi, che recupera però Raphinha e punta sui baby Cubarsì e Fermin Lopez. Davanti Lewandowski con Yamal e Joao Felix. Barcellona-Napoli è in diretta martedì 12 marzo alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW