Stoichkov: "Napoli fantastico ma vincerà il Barça"

Per le vie di Barcellona rimpatriata tra il nostro Lorenzo Minotti e la leggenda blaugrana e Pallone d'Oro '94 Hristo Stoichkov, compagni nel Parma ‘95-‘96: “Bei ricordi anche se non abbiamo vinto”. Su Barça-Napoli: “Due squadre in difficoltà, il Napoli giocava in modo fantastico poi ha cambiato allenatore e fatto fatica ma se la va sempre a giocare sul campo”. Come finirà? “Il Barça ha avuto tanti infortuni ma penso vincerà, è la partita più importante della stagione”

BARCELLONA-NAPOLI, LE PROBABILI