Milan in semifinale di Youth League: Real ko

Per il secondo anno di fila il Milan vola alla Final Four di Youth League. I ragazzi di Ignazio Abate hanno eliminato il Real ai calci di rigori dopo l'1-1 nei tempi regolamentari con i gol di Garcia e Sia. Dagli 11 metri decisivi gli errori di Yanez e Fortuny. I rossoneri affronteranno Mainz o Porto

I rigori sorridono ancora al Milan in Youth League. Dopo la vittoria contro il Braga negli ottavi, i giovani rossoneri di Ignazio Abate hanno eliminato anche il Real Madrid grazie ai tiri dagli undici metri, centrando così la qualificazioni alle semifinali del torneo per il secondo anno di fila. Un successo in crescendo per il Milan che, dopo l'iniziale svantaggio con il gol su rigore di Gonzalo Garcia al 33° minuto, ha reagito disputando un ottimo secondo tempo e pareggiando i conti al 51' con Diego Sia, abile a superare Quetglas con un tiro sotto le gambe. Nella serie dei rigori a pesare sono gli errori del Real Madrid, prima con Yanez (grande parata di Raveyre) e poi con Fortuny (conclusione alta). Il Milan fallisce il primo match point con Scotti, ma chiude i conti ancora una volta con capitan Zeroli.