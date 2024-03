Milan in campo in trasferta contro la Slavia Praga, nel ritorno degli ottavi di Europa League. All'andata successo 4-2 dei rossoneri. Pioli non avrà a disposizione lo squalificato Florenzi e fa quattro cambi rispetto all'Empoli. In difesa Gabbia dovrebbe essere preferito a Thiaw e Kjaer. A centrocampo Reijnders in vantaggio su Bennacer. Match in diretta giovedì su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

