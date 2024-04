L'Isis minaccia attentati durante i quarti

I media spagnoli riportano le minacce di Al Azaim, apparato mediatico dello Stato Islamico, che ha diffuso un manifesto inquietante: raffigura gli stadi di Londra, Parigi e i due di Madrid (teatri delle sfide in programma per i quarti di Champions) e un guerrigliero armato dell’Isis pronto a colpire. Secondo Marca, le autorità spagnole sarebbero già a conoscenza da giorni di questa minaccia e previsto misure speciali in vista di Real-City e Atletico Borussia

