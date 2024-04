Alla vigilia della partita di Champions del PSG contro il Barcellona, Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa: "Sarà una partita speciale per me, ma penso a fare il massimo". Su Xavi: "Non lo conosco come allenatore, ma come compagno di squadra e giocatore, dato che l'ho allenato". E su chi incarna il miglior spirito catalano, non ha dubbi: "Io sono il miglior interprete dello spirito del Barcellona. Lo dicono i numeri".