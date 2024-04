Dove vedere Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Andata dei Quarti di Finale per la Champions League. Atletico Madrid-Borussia Dortmund è la partita da seguire stasera in diretta alle 21 su Sky , canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La partita tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund, valida per l'andata dei Quarti di Finale di Champions League, si gioca oggi, mercoledì 10 aprile alle ore 21 live su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Nicola Roggero; a bordocampo Giorgia Cenni e Gianluca Di Marzio. Da non perdere infine gli approfondimenti pre, dalle ore 20 , e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news.

I numeri di Atletico Madrid e Borussia Dortmund

L'Atlético Madrid ha vinto due delle ultime tre partite contro il Borussia Dortmund nelle competizioni europee (una sconfitta) dopo che non aveva trovato il successo in nessuna delle prime tre sfide disputate (1 pari, 2 sconfitte). Il Borussia Dortmund ha mantenuto la porta inviolata in tutte e tre le vittorie ottenute contro l'Atlético Madrid nelle competizioni europee, l'ultima delle quali arrivata nella fase a gironi della Champions League 2018/19 (4-0). Il Borussia Dortmund ha vinto ciascuna delle ultime due trasferte contro squadre spagnole in Champions League, entrambi i successi arrivati contro il Siviglia (3-2 nel 2021 e 4-1 nel 2022). Prima di allora, i tedeschi avevano vinto solo una delle 16 trasferte contro formazioni spagnole nelle competizioni europee (5 pareggi, 10 sconfitte). L'Atlético Madrid non ha mai perso, nella fase a eliminazione diretta della Champions, nelle partite giocate al Vicente Calderón e al Cívitas Metropolitano con Diego Simeone allenatore (16 gare: 10 vittorie, 6 pari). In queste 16 partite gli spagnoli hanno subito solo quattro gol, mantenendo la porta inviolata in 12 occasioni. Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte nella fase a eliminazione diretta della Champions League, perdendo in otto di queste (1 pari). L'ultima vittoria esterna dei tedeschi ai quarti di finale della competizione risale al marzo 1997 (1-0 contro l'Auxerre), da allora due pareggi e tre sconfitte nelle gare di questo tipo. Dall'inizio della stagione 2013-14, ci sono stati 15 doppi confronti tra squadre spagnole e tedesche nella fase a eliminazione diretta della Champions League: di questi 15, la squadra spagnola è riuscita a qualificarsi in 13 occasioni (87%).